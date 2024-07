Calcă pe urmele tatălui! Maximilian, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, a semnat primul său contract profesionist

Clubul italian AC Milan a anunţat joi semnarea primului contract profesionist al tânărului de 17 ani Maximilian Ibrahimovic, fiul celebrului Zlatan.

Mijlocaşul ofensiv născut în anul 2006 a semnat un contract până în anul 2027 şi va evolua pentru formaţia Milan Futuro, echipa de rezervă a milanezilor, echipă care joacă în Serie C.

Antrenorul lui Maximilian Ibrahimovic va fi astfel fostul coechipier al lui Zlatan, Daniele Bonera.

În sezonul trecut, Maximilian a disputat 29 de meciuri (2070 de minute) pentru echipa U18 a lui Milan, marcând de trei ori.

