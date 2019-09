12 goluri in MLS nu sunt suficiente! Contra nu e impresionat de Mitrita: "Nu sunt rachiunos!" Motivul pentru care fostul craiovean nu prinde nationala

Mitrita nu l-a impresionat pe Contra nici dupa ce a reusit un hat-trick in ultima etapa.



Mitrita este una dintre vedetele campionatul nord-american, cu 12 goluri pentru New York City FC, insa acest lucru nu este suficient pentru selectionerul Romaniei.

Cosmin Contra considera ca nivelul de la echipa nationala este mult mai ridicat comparativ cu ce se joaca in Major League Soccer, unde jucatorii de atac fac legea in fata fundasilor slab pregatiti.

"Pare un campionat in care jucatorii de valoare sau care fac ceva diferit, fac diferenta. Marcheaza goluri si ies in evidenta. Defensiv, mi s-a parut un campionat in care aparatorii sunt destul de slabi. El fiind un jucator dezechilibrant si un jucator cu o finalizare foarte buna este normal sa aiba 12 goluri. Nu este un campionat care sa il solicite la maximum. Este diferit cand vii la echipa nationala, este total diferit si de aceea toti jucatorii trebuie sa isi dea seama ca la echipa nationala este un nivel foarte ridicat. Nu a existat niciun conflict. Toata lumea spune ca a existat un conflict, dar nu sunt un tip ranchiunos", a declarat Cosmin Contra pentru Telekomsport.