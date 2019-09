SA VINA MESSI! David Beckham s-a inteles cu un super jucator pentru a-l aduce la Inter Miami, echipa sa din MLS. Urmatorul pe lista este argentinianul

David Beckham vrea sa isi faca o super echipa la Inter Miami si s-a inteles deja cu o vedeta de la Manchester City.

Este vorba despre David Silva, mijlocasul lui Manchester City. Jucatorul va veni la Inter Miami vara viitoare, dupa ce isi va termina contractul cu echipa "cetatenilor", au notat cei de la Independent.

Mijlocasul si-a petrecut ultimele noua sezoane in tricoul lui Manchester City, echipa cu care a reusit sa castige de patru ori Premier League, de doua ori Cupa Angliei si de patru ori Cupa Ligii. David Silva are si un titlu de Campion Mondial si doua de Campion European cu nationala Spaniei.

Conform celor de la TheSun, s-a speculat recent ca David Beckham a negociat cu tatal lui Messi la Londra un eventual transfer al argentinianului. Lionel Messi ar fi urmatoarea tinta a lui Beckham care vrea sa duca MLS la un alt nivel.

In acest moment si Messi este in aceasi situatie cu David Silva si poate pleca liber de contract in vara viitoare.