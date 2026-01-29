Cele două echipe își dau întâlnire în ultima etapă din grupa unică UEFA Europa League, pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării. FCSB - Fenerbahce va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Surpriză! Cum arată primul ”11” al lui FCSB cu Fenerbahce și cine îi ia locul lui Bîrligea



FCSB va începe cu Ștefan Târnovanu în poartă meciul cu Fenerbahce. Pe linia de fund se vor regăsi Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Daniel Graovac și Risto Radunovic.



Închizători vor fi Baba Alhassan și Mihai Lixandru, în timp ce David Miculescu, Darius Olaru și Dennis Politic vor sta în spatele vârfului împins Mamadou Thiam.



Daniel Bîrligea este suspendat, așa că nu se va regăsi nici pe banca de rezerve, unde vor fi însă Mihai Udrea, Lukas Zima, Vali Crețu, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, David Kiki, Mihai Toma, Juri Cisotti și Tavi Popescu.



Ca să se califice în play-off-ul pentru optimile UEFA Europa League, FCSB trebuie să câștigă neapărat la trei goluri diferență și să stea la mâna celorlalte echipe apropiate din clasament.

