Avem încă un român în Italia! Atacantul a semnat cu Sampdoria: „Am trei zile de când am ajuns” Serie A
Ionut Stoica
Fotbalul românesc mai trimite un tânăr de perspectivă în Italia.

stefan nastacSampdoriaFC Bacau
Academia Sampdoriei va avea, de acum înainte, încă un fotbalist român. Ștefan Năstac, în vârstă de 16 ani, atacant al naționalei României U16, a semnat un contract cu clubul italian și a ajuns deja la Genova, unde a început acomodarea.

Năstac vine de la FC Bacău, formație susținută de frații Pavăl, iar din informațiile Sport.ro, transferul s-a realizat fără sumă de transfer. 

Internaționalul român are două selecții și un gol la naționala U16 și este considerat un jucător cu potențial important.

Ștefan Năstac: „Am trei zile de când am ajuns”

Contactat de Sport.ro, fotbalistul a vorbit despre primele zile petrecute în Italia. Atacantul român se antrenează momentan cu echipa U17 a Sampdoriei, generația 2009, și este pregătit de Felice Tufano, un tehnician cu vastă experiență în fotbalul juvenil italian, fost antrenor la Juventus, Sassuolo și Torino.

„E foarte bine aici. Am trei zile de când am ajuns în cămin. M-am adaptat destul de repede, pentru că știu limba italiană, m-am născut aici. Mă înțeleg bine cu colegii, sunt foarte primitori și amiabili”, a spus Ștefan Năstac.

„Fac antrenamente cu U17 și, din ce știu, aici voi rămâne. Sunt sub comanda lui Felice Tufano”, a mai precizat Năstac.

La nivel de seniori, Sampdoria traversează un sezon dificil în Serie B. La momentul redactării articolului, formația genoveză ocupă locul 18, cu 19 puncte după 21 de etape, fiind implicată în lupta pentru evitarea retrogradării.

