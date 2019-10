VIDEO | Mitrita inscrie la 7 luni de la ultima convocare! Atacantul cu 12 goluri in MLS a lovit si in Feroe

Alexandru Mitrita a intrat in teren in minutul 69 si a reusit sa inscrie 14 minute mai tarziu.

Mitrita a intrat foarte bine in teren si a reusit sa inscrie dupa o actiune foarte buna. Mijlocasul nu mai fusese convocat la echipa nationala din luna noiembrie a anului trecut. Mitrita a parcurs 21.300 km din America pentru a putea ajuta echipa nationala.

Mijlocasul a fost trimis in teren de Cosmin Contra in minutul 69 si in minutul 74 a reusit sa inscrie. In minutul 94, Mitrita i-a oferit si o pasa de gol lui Claudiu Keseru pentru ultimul gol al partidei. Romania s-a impus in Feroe cu 3-0 si se pregateste pentru duelul de marti cu Norvegia.