Andreas Ivan, dat afara de New York Red Bulls! Mijlocasul roman a ramas fara echipa dupa 21 de meciuri in MLS

Mijlocasul roman Andreas Ivan (24 de ani) a devenit liber de contract.

Mijlocasul Andreas Ivan (24 de ani), nascut la Pitesti, dar care a jucat la nivel de seniori doar in Germania si in Statele Unite, a ramas liber de contract. New York Red Bulls a anuntat astazi despartirea de Ivan dupa 21 de meciuri jucate de acesta in tricoul rosu si 1 gol marcat.

Andreas Ivan a mai jucat in Germania pentru Stuttgarter Kickers, Rot Weiss Essen, Wuppertaler si SV Waldhof Mannheim. El s-a nascut la Pitesti in 1995.

Ivan are 1 selectie la nationala U19 a Germaniei si 2 la nationala U21 a Romaniei!