Benfica a prins in-extremis locul 24 din Champions League, după un gol marcat în minutul 90+8 de portarul Trubin. Lusitanii aveau nevoie de o victorie la două goluri pentru a o devansa pe Marseille și a rămâne în competiție.

Jose Mourinho, după Benfica - Real Madrid 4-2: "A fost totul sau nimic. Fie ucidem, fie suntem uciși"



Spre finalul jocului, portughezii credeau că o victorie la un gol diferență este suficientă pentru calificare, chiar portarul Trubin trăgând de timp în prelungiri. Calculele se schimbaseră însă, având în vedere rezultatele de pe celelalte stadioane, iar Jose Mourinho și-a trimis goalkeeper-ul în careul advers la o lovitură liberă de la ultima fază.



După meci, Jose Mourinho a dezvăluit cum a trăit prelungirile și când a aflat că Benfica mai are nevoie de un gol.



"Am câștigat și am pierdut meciuri decisive pentru calificare în ultimul minut, dar niciodată cu portarul marcând un gol de atacant. Credeam că le-am văzut pe toate până acum....



În momentul în care am făcut ultimele două schimbări, cu Antonio și Ivanovic, voiam să securizez victoria cu 3-2. Dar apoi am aflat că s-a mai înscris pe un alt stadion și avem nevoie de încă un gol.



Trubin nu prea înțelegea ce se întâmplă. Când ai o astfel de lovitură liberă din poziție laterală, e totul sau nimic. Fie ucidem, fie suntem uciși. Băiatul acesta uriaș a reușit un gol extraordinar, iar Benfica a avut o seară fantastică", a spus Jose Mourinho, la conferința de presă.

Benfica va înfrunta Inter sau Real Madrid în play-off



Benfica, locul 24, va juca în play-off-ul pentru optimi contra lui Real Madrid (locul 9) sau Inter Milano (locul 10). Adversara va fi stabilită la tragerea la sorți de vineri.



La conferința de presă, Jose Mourinho a fost întrebat ce adversară ar prefera. Pentru "The Special One" va fi cu siguranță o confruntarea împotriva unei foste echipe.



"Real și Inter sunt printre cele mai importante candidate la câștigarea competiției. Noi nu suntem, dar concurăm. Am pierdut cu Chelsea și Juventus, dar concurăm. Am reușit să facem un meci mare contra lui Real acum, dar în două manșe va fi mult mai dificil. Construim o echipă la Benfica. Nu avem individualități, dar construim o echipă", a mai spus Mourinho.



Mourinho a antrenat la Real Madrid în perioada 2010-2013. Ulterior, nu a mai avut ocazia să meargă pe "Santiago Bernabeu".



"Când eram pe cale să merg pentru prima dată pe Bernabeu după plecarea de la Real, Benfica m-a sunat și n-am mai mers. Acum m-aș putea duce acolo în calitate de adversar", a mai spus Mourinho.



De Inter se leagă cel mai bun sezon din cariera lui Jose Mourinho. În stagiunea 2009/2010, "nerazzurrii" cucereau tripla formată din Liga Campionilor, titlul în Serie A și Cupa Italiei.

Tabloul din Champions League

