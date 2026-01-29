O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League

La Liga
În urmă cu doar câteva săptămâni, Xabi Alonso a fost demis de la Real Madrid, iar în locul său a fost numit Alvaro Arbeloa.

Conducătorii lui Real Madrid sperau că problemele de la echipă se vor rezolva odată cu plecarea lui Xabi Alonso, despre care se vehiculase că intrase într-un conflict cu vedetele lui Real Madrid.

Unai Emery, dorit la Real Madrid în locul lui Alvaro Arbeloa

Chiar dacă echipa merge bine în campionat, există o lipsă a constanței în evoluțiile madrilenilor, iar clubul de pe ”Bernabeu” a ratat calificarea directă în optimile Champions League, după ce a pierdut în fața celor de la Benfica Lisabona cu scorul de 2-4, partidă în care a marcat și Anatoliy Trubin, portarul portughezilor.

Din acest motiv, Florentino Perez & co. se gândesc deja la o nouă schimbare pe banca tehnică.

Conform jurnalistului Ramon Alvarez de Mon, în cazul în care Real Madrid va decide să schimbe antrenorul la finalul acestui sezon, principala variantă de înlocuitor pentru Alvaro Arbeloa este Unai Emery, antrenorul celor de la Aston Villa.

Jurnalistul susține că cei din conducerea clubului de pe ”Santiago Bernabeu” au discutat deja cu antrenorul pentru a vedea în ce măsură va fi acesta dispus să o preia pe Real Madrid din vară.

Jurgen Klopp, visul lui Florentino Perez

Recent, au apărut informații potrivit cărora Jurgen Klopp ar fi marele vis al lui Florentino Perez pentru postul de antrenor al lui Real Madrid.

În momentul de față, Klopp ocupă funcția de manager al secției de fotbal din cadrul grupului Red Bull, însă tehnicianul german nu ar exclude posibilitatea de a o prelua pe Real Madrid.

Potrivit informațiilor din Spania, publicate de teamtalk.com, fostul antrenor al lui Liverpool ar pune o singură condiție pentru a semna cu Real Madrid: vrea ca clubul să renunțe la Vinicius Junior (25 de ani), brazilianul care a fost într-un conflict și cu fostul antrenor, Xabi Alonso.

