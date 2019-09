Zlatan Ibrahimovic loveste din nou! A fost desemnat cel mai bun jucator din MLS: "Stiti sa votati, sunteti cei mai buni! La fel ca mine"

Zlatan Ibrahimovic are parte de un sezon de senzatie in MLS si a fost desemnat cel mai bun jucator din acest an.

Varful de atac are in acest sezon 23 de goluri si 4 pase de gol reusite pentru Los Angeles Galaxy.

Ibrahimovic a fost premiat cu trofeul "ESPY", pentru cel mai bun jucator din MLS. Acest trofeu este oferit din anul 2006 pana in prezent. Trofeul se acorda celui mai bun jucator dintr-un an calendaristic. Printre castigatorii acestui premiu se mai numara si David Beckham, Thierry Henry sau David Villa.

Zlatan a tinut sa le multumeasca fanilor printr-un mod specific lui:

"Va multumesc mult pentru acest trofeu, stiti sa votati, stiti ce faceti. Nu e nicio greseala aici, sunteti cei mai buni la fel ca si mine. Va multumesc mult!", a spus jucatorul suedez.

Zlatan Ibrahimovic a fost votat drept castigator in detrimentul lui Carlos Vela, un alt jucator de exceptie din MLS, care are nu mai putin de 27 de goluri si 15 pase decisive in acest sezon. Totusi, suporterii americani au o slabiciune fata de Zlatan.

In MLS joaca din acest an si romanul Alexandru Mitrita, care are 8 goluri si 3 pase de gol in acest sezon.

