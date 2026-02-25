Chelsea nu a scăpat de consecințe: echipa din Premier League, amendată

Chelsea a fost condusă cu 2-0, dar a învins-o în cele din urmă pe West Ham cu 3-2 într-un derby londonez pe 31 ianuarie, dar aproape 20 de jucători au fost implicaţi într-o încăierare la finalul meciului.

Adama Traore, extrema lui West Ham, l-a trântit la pământ pe Marc Cucurella, apoi l-a atacat pe Joao Pedro, în timp ce alţi jucători soseau pentru a pune capăt disputei.

Jean-Clair Todibo de la West Ham a primit cartonaş roşu direct după o verificare VAR pentru că l-a apucat de gât pe Pedro.

"S-a presupus că Chelsea FC nu s-a asigurat că jucătorii săi nu se comportă într-un mod neadecvat şi/sau provocator în jurul minutului 95", a declarat FA într-un comunicat.

"De asemenea, s-a presupus că West Ham United FC nu s-a asigurat că jucătorii săi nu se comportă într-un mod necorespunzător şi/sau provocator şi/sau violent în acest moment."

FA a indicat că ambele cluburi u recunoscut acuzaţiile aduse.

Agerpres