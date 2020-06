Declaratie controversata facuta de Florin Prunea dupa ce la Dinamo a fost depistat primul caz de coronavirus. "Nu stiu nimic, nu mai sunt implicat"

Magazionerul echipei Dinamo a fost depistat cu COVID-19.

Florin Prunea a declarat ca nu a fost anuntat de nimeni despre acest caz si ca el a stat departe in ultimul timp de echipa, deoarece contractul sau urmeaza sa expire.

Ieri, Dinamo a efectuat un rand de teste pentru coronavirus, iar in aceasta dimineata magazionerul echipei a fost depistat pozitiv.

Florin Prunea, spune ca el nu stia absolut nimic despre acest caz si ca peste cateva zile contractul sau urmeaza sa expire.

"Nu stiu. Nu stiu nimic. Nu stiu. Sunati-l pe domnul Balanescu Nu stiu nimic. Nu stiu absolut nimic, eu momentan nu mai sunt implicat. Mai am cateva zile si termin contractul", a declarat presedintele lui Dinamo pentru Look Sport.

In urma acestui caz urmeaza sa se faca o ancheta epidemiologica in interiorul clubului. In functie de rezultatul anchetei se va stabili daca meciul de sambata contra Chindiei Targoviste se va juca sau nu.