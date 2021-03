Anunt SOC in Italia! Pirlo mai are la dispozitie un singur meci ca sa isi pastreze postul la Juventus! Cine l-ar putea inlocui

Infrangerea cu Benevento a tulburat serios apele in curtea campioanei Italiei.

In acest sezon, cu Andrea Pirlo pe banca tehnica, Juventus a castigat Supercupa Italiei, 2-0 cu Napoli, a fost eliminata de FC Porto in optimile de finala ale Champions League, va infrunta pe Atalanta in finala Cupei Italiei, pe 19 mai, si are sanse infime la titlul de campioana in Seriei A, dupa ce a ramas la 10 puncte in spatele liderului Inter Milano. Dupa noua titluri consecutive in Italia, "Batrana Doamna" trece prin poate cel mai dificil moment de dupa criza iscata de scandalul Calciopoli, in urma infrangerii cu Benevento (0-1), care o pastreaza pe locul al treilea. Jocul echipei sufera teribil, supervedeta Cristiano Ronaldo vrea sa plece la finalul sezonului, iar campioana Italiei a aratat in acest ca o echipa mediocra, care tremura pentru obtinerea unui loc de Champions League.

Andrea Pirlo, aflat la abia al doilea sau sezon ca antrenor, dupa ce a condus Juventus U23 in stagiunea trecuta, este considerat vinovat pentru parcursul slab. Jurnalistii italieni scriu ca el ar fi fost deja atentionat de conducere ca trebuie sa castige derby-ul local cu Torino FC (3 aprilie), pentru a-si pastra postul si pentru a demonstra ca este capabil sa construiasca, pana la finalul sezonului, o echipa care sa lupte pentru titlu in campionatul 2021-2022. Pe lista scurta a lui Juventus pentru inlocuirea lui Pirlo s-ar afla Jurgen Klopp (Liverpool), Didier Deschamps (Franta), Zinedine Zidane (Real Madrid), Massimiliano Allegri (liber de contract), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Cesare Prandelli (Fiorentina) si Simone Inzaghi (Lazio).