Fiul lui Pirlo s-a lansat în modă. Vrea să aducă designul din fotbal în hainele de stradă

În ultimul an, Nicolo Pirlo a studiat designul și vrea să creeze un stil vestimentar de stradă inspirat din echipamentul de fotbal. Recent, el și-a lansat brandul propriu, care va purta numele Ventidue (22), și a scos pe piață primul tricou.

Brandul lui Nick Pirlo se numește Ventidue

"Am ales acest nume pentru că 22 a fost mereu numărul meu favorit, dar și pentru că există 22 de jucători pe terenul de fotbal. L-am folosit și ca metaforă pentru maturizarea mea, pentru că tatăl meu a evoluat mereu cu 21 și vreau să duc mai departe pasiunile sale, fotbalul și moda.

M-am inspirat pentru acest tricou din echipamentul de deplasare al lui Manchester United, din perioada 1990-1992. Sunt de mic pasionat de tricourile de joc ale cluburilor de fotbal. În afară de cele ale tatălui meu de la Milan, Juventus și Italia, primele pe care le-am avut au fost cel al lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid și al lui Neymar de la Barcelona, pe care tot tata mi le-a adus după meciuri", a spus fiul tânărul designer.

Pirlo, unul dintre cei mai mari mijlocași italieni din toate timpurile

Andrea Pirlo (44 de ani) este considerat unul dintre cei mai buni mijlocași din istoria fotbalului italian. El este născut la Flero (Lombardia) și a jucat pentru Brescia (1995-1998, 2001), Inter Milano (1998-1999, 2000), Reggina (1999-2000 / împrumutat), AC Milan (2001-2011), Juventus (2011-2015) și NY City FC (2015-2017). Pirlo are 116 selecții și 13 goluri pentru naționala Italiei (campion mondial în 2006 / vicecampion european în 2012 / medalia de bronz la Cupa Confederațiilor în 2013), dar și alte 46 de meciuri și 16 reușite pentru cele U21 și U23 (campion european U21 în 2000 / medalia de bronz la JO 2004).

În palmaresul lui de jucător se găsesc 6 titluri de campion în Serie A, 2 trofee Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, 2 Champions League (+1 finală jucată), 2 Supercupa Europei, 1 FIFA Club World Cup, plus includerea în echipa turneului la CM 2006 și Euro 2012, în cea a anului 2006 la nivel mondial, Guerin d'Oro (2012), nominalizare în UEFA Team of the Year (2012) și în echipa Seria A pentru patru sezoane. Ca antrenor le-a pregătit pe Juventus U23 (2020), Juventus (2020-2021), Fatih Karagumruk (2022-2023) și Sampdoria (2023-prezent), având în palmares Coppa Italia (2020-2021) și Supercoppa Italiana (2020).

Foto - Getty Images, Instagram