23 de minute și un coșmar! Raphael Varane, accidentat la debutul pentru noua echipă

Varane a suferit o accidentare în primul său meci oficial pentru noua sa echipă. În timpul meciului din turul doi al Cupei Italiei împotriva Sampdoriei, Varane a fost nevoit să părăsească terenul după doar 23 de minute de joc, din cauza unei accidentări la piciorul stâng.

Como a reușit să țină piept Sampdoriei, echipa antrenată de Andrea Pirlo, pe parcursul celor 90 de minute regulamentare, meciul terminându-se la egalitate, 1-1. Cu toate acestea, Como a fost eliminată după ce a pierdut la loviturile de departajare, scor 4-3.

Accidentarea lui Varane a fost un moment dificil pentru echipă. Francezul a fost înlocuit de Edoardo Goldaniga la scurt timp după incident. Ulterior, Varane a fost văzut pe banca de rezerve, cu genunchiul stâng puternic bandajat.

Varane nu este străin de accidentări, acestea afectându-i serios cariera în ultimele sezoane, în special în perioada petrecută la Manchester United, unde a suferit mai multe probleme fizice care l-au împiedicat să joace mai mult de 24 de meciuri în fiecare sezon de Premier League.

Raphael Varane's Como debut lasted only 23 minutes before he was taken off due to an injury ???? pic.twitter.com/Bywpzuz6PH