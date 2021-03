Ronaldo, ATACAT din toate partile dupa eliminarea din Champions League: "Sa isi ceara scuze fanilor!"  Fostul jucator al lui Juventus il critica

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Juventus a fost eliminata din optimile Champions League de FC Porto, dupa prelungiri, datorita golurilor marcate in deplasare. In tur, lusitanii s-au impus cu 2-1, iar la retur, Juventus a invins cu 3-2, insa a trebuit sa paraseasca competitia. O evolutie sub-mediocra a avut Cristiano Ronaldo, considerat de multi un factor cheie in meciurile de Liga Campionilor, cel putin in ultimii ani.

Transferat de Juventus cu gandul unei participari cat mai lungi in competitia suprema, portughezul nu a reusit sa-si duca echipa mai departe de faza semifinalelor, dupa ce nici in anii trecuti italienii nu au trecut de sferturi. Notat de Gazetta dello Sport cu cea mai mica nota de pe teren, multiplul castigator al Balonului de Aur este atacat si de un fost jucator al lui Juventus, Alessio Tacchinardi.

"Se odihnise cu Lazio, deci trebuie sa arate altceva cu Porto. Chiesa a mers la interviuri dupa meci, dar acolo trebuia sa fie Ronaldo. El trebuie, ca lider, sa iasa si sa-si ceara scuze faniilor, in numele lui si al echipei", a spus Tacchinardi pentru TMW Radio. Juventus isi poate salva sezonul daca ar remonta diferenta de 10 puncte fata de liderul Inter, care are un meci mai mult jucat, insa forma echipei conduse de Andrea Pirlo in actualul sezon nu le da mari sperante faniilor.