Reactia lui Pirlo dupa ce Juventus a fost ELIMINATA din Champions League pentru al doilea an la rand in optimi: "Nu am facut nimic gresit!" Ce spune despre demitere

Juventus a fost eliminata din Champions League de FC Porto in optimile de finala.

Desi s-au impus cu 3-2 dupa prelungiri, italienii au parasit competitia intrucat Porto a castigat cu 2-1 in tur si a marcat mai multe goluri in deplasare decat Juventus.

Este al treilea sezon consecutiv cand campioana Italiei paraseste devreme cea mai importanta competitie la nivel de cluburi din Europa. In urma cu doua sezoane Ajax elimina in sferturi echipa antrenata la acel moment de Massimiliano Allegri, iar sezonul trecut Olympique Lyon a invins pe Juvenus, la care antrenor era Maurizio Sarri, in optimile de finala.

Este intersant de remarcat faptul ca, atat pentru Allegri cat si pentru Sarri, aceste esecuri au fost decisive. Ei au parasit clubul in cele din urma desii ambii au castigat titlul in Serie A la finalul sezonului.

Acest lucru se pare ca nu se va intampla insa si cu Andrea Pirlo, sau cel putin asa sustine fostul mare mijlocas. El a spus la conferinta de dupa meci ca presedintele lui Juve Andrea Agnelii i-a garantat ca ii va da sansa sa continue proiectul inceput in vara lui 2020.

"Patru greseli in doua meciuri din Liga Campionilor sunt multe, prea multe. Este normal sa parasim competitia in acest context. Lucrez la un proiect pe care l-am inceput acum cateva luni si care are o viziune mai larga.

Agnelli mi-a spus ca suntem abia la inceput cu proiectul si ca vom continua. Anul acesta este doar inceputul, asa ca voi continua sa lucrez calm. Daca ma simt presat de aceste doua luni ramase din sezon? Nu, ma bucur sa lucrez la Juventus. Am vrut sa merg mai departe in Liga Campionilor, dar nu a fost posibil", a declarat Pirlo dupa meci.

De asemenea, Pirlo a vorbit si despre meci si a suprins pe toata lumea declarand ca echipa sa a facut exact ce ar fi trebuit sa faca din momentul in care Porto a ramas cu un jucator mai putin si doar ghinionul a facut ca Juventus sa rateze calificarea.

"Nu am facut nimic gresit in superioritate numerica, singura solutie a fost sa incercam sa cream spatii in atac, pentru ca s-au cantonat in aparare si s-au dublat foarte bine. Am avut un inceput bun, am avut imediat ocazia sa preluam conducerea prin Morata.

Apoi a venit acel penalty si de acolo s-a deschis un alt joc. In a doua repriza am facut ceea ce trebuia sa facem, am reusit sa revenim. Din pacate, am avut ghinion", a mai spus antrenorul lui Juventus.