ATAC la Ronaldo! "Ii e frica sa incaseze o minge in fata pentru ca ii pasa de imaginea lui!" Declaratia INCREDIBILA a unui fost atacant de la Juventus

Esecul campioanei Italiei a dat startul mai multor critici la adresa vedetelor lui Andrea Pirlo. Cel mai vizat a fost Cristiano Ronaldo, despre care un fost atacant de la Juventus a facut afirmatii dure.

Nicola Amoruso a declarat, potrivit Sky Sports Italia, ca portughezul este prea ingrijorat de imaginea sa pentru a putea sta intr-un zid la o lovitura libera.

"Nu l-as pune niciodata in zid la loviturile libere. Ii este frica sa nu primeasca o minge in fata pentru ca ii pasa de imaginea sa", a spus fostul fotbalist.

Aceasta declaratie are la baza faptul ca Ronaldo a fost in zid la o lovitura libera a celor de la FC Porto, Oliveira reusind sa inscrie printre picioarele starului portughez.

