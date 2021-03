"Jucam in Liga 3, dar nu suntem o echipa de Liga 3! Suntem ca Juventus!" Replica lui Ogararu pentru MM Stoica inaintea derby-ului dintre Steaua si FCSB 2

CSA Steaua si FCSB 2 se infrunta sambata, 13 martie, de la ora 15:00, in prima etapa din returul sezonului Ligii 3.

In aceasta dimineata, managerul stelistilor a oferit o replica pentru atacurile din ultima vreme ale lui Mihai Stoica.

George Ogararu a comentat acuzatiile facute de managerul celor de la FCSB cu privire la salariile care sunt platite la Steaua, echipa care se afla in Liga 3, salarii care sunt comparabile cu cele din Liga 1.

"Declaratiile lui MM Stoica au fost exagerate si n-au fost fair. A comentat despre singurul jucator de culoare din echipa, umflandu-i salariul. Dar inteleg aceasta strategie de a marsa pe salariile mari la Liga 3. Noi suntem o echipa care joaca in Liga 3, dar nu suntem o echipa de Liga 3. Asa a fost si Juventus, asa a fost si Glasgow Rangers. Suntem intr-un anumit stadiu acum.

Steaua e un fenomen, iar asta e greu de digerat. Nu poate fi nici Steaua lui Becali, nici Steaua lui Talpan. E Steaua Romaniei si Steaua Armatei si asa va ramane in istoria fotbalului. E ca si acum ai vrea sa inghiti cartea de istorie si sa-ti asumi ca esti tu istoria.

Sunt foarte multi bani publici, inclusiv in Liga 1. E ceva ce deranjeaza pe cineva. Multi suporteri sufera din cauza acestei rupturi. Nu sunt de acord cu cei care ne jignesc. Ar trebui sa se limitize la echipa lor. In spatele acestor declaratii, e o teama, nu doar o invidie. Lumea va veni catre Steaua, chiar si cei care sunt indecisi in momentul de fata. Exista o campanie de decredibilizare a clubului Steaua", a declarat George Ogararu, potrivit GSP.

