Pleaca Dybala de la Juventus?! Ce pret sunt dispusi GRANZII din Premier League sa plateasca pentru jucatorul argentinian

Dybala este accidentat la ligamentul genunchiului stang, iar intelegerea sa cu italienii expira in iunie 2020.

Argentinianul nu si-a revenit inca dupa accidentare si a ratat ultimele 10 meciuri din Serie A. Pirlo nu s-a putut baza pe el nici in meciul contra lui Porto, iar italienii au fost eliminati din Champions League.

Chiar daca nu a jucat in ultima vreme, exista mai multe echipa care sunt interesate de situatia fostului jucator de la Palermo, iar Juventus ar lua in calcul un eventual transfer in urmatoarea perioada de mercato.

Potrivit France Football, Tottenham si Chelsea ar fi dispuse sa plateasca 55 de milioane de euro pentru semnatura jucatorului argentinian, daca acesta nu ar dori sa isi prelungeasca contractul cu 'Juve'.

In urma cu cateva zile, presa din Italia a scris despre posibilitatea ca ca Juventus sa faca un schimb Dybala - Griezmann.

