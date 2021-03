Ronaldo, OUT de la Juventus?! Italienii anunta CUTREMURUL la campioana Italiei dupa eliminarea din Liga! Zidane, dorit in locul lui Pirlo

Juventus a fost eliminata de FC Porto din optimile de finala din UEFA Champions League.

Este pentru al doilea an la rand cand campioana Italiei paraseste competitia inca din optimi, sezonul trecut fiind eliminata de Olympique Lyon si al treilea cand nu ajunge nici macar in semifinale, pierzand in 2019 in sferturi in fata lui Ajax.

In acest context, conducerea torinezilor se pare ca este hotarata sa faca schimbari masive pentru ca Juve sa redevina echipa care ajungea in finala Champions League in 2015 si 2017.

Tuttomercatoweb anunta ca Andrea Agnelii vrea sa renunte la Andrea Pirlo, desi antrenorul a spus la conferinta de presa de dupa meci ca a primit garantii ca va continua, si sa il aduca pe Zinedine Zidane de la Real Madrid.

"Planul este clar: Juve vrea sa il aduca pe Zinedine Zidane", noteaza sursa citata. Francezul ar reveni astfel la clubul la care s-a consacrat ca fotbalist si cu care a castigat doua titluri in Italia si a jucat doua finale in Champions League.

Antrenorul de 48 de ani nu are cea mai buna relatie cu Florentino Perez, iar in contextul in care echipa de pe Bernabeu nu va reusi sa castige in acest sezon nici La Liga si nici Champions League, sunt sanse destul de mari ca Zidane sa paraseasca Realul in vara.

De asemenea, presa din Italia arunca bomba si anunta ca sunt sanse ca Ronaldo sa nu mai continue la Torino. Starul portughez nu a reusit sa indeplineasca obiectivul pentru care a fost adus, acela de a-i aduce lui Juvetus gloria in Champions League. Pe langa acest aspect, Cristiano supune clubul la un efort financiar important, avand un salariu de 60 de milioane de euro pe an, in conditiile in care a implinit 36 de ani.

La acestea se poate adauga si posibilitatea ca Juventus sa nu mai castige nici macar titlul in Serie A pentru prima data dupa 10 ani si, echipa lui Pirlo aflandu-se la 10 puncte in spatele Interului cu cu 12 etape inainte de finalul campionatului.

In acest context, sefii lui Juve nu se grabesc sa ii prelungeasca lui Ronaldo contractul care expira in iunie 2022.

"Avem inca un an de contract, avem timp sa vorbim cu el daca este necesar. Prelungirea contractului lui nu este pe ordinea de zi", a spus directorul sportiv al lui Juve Fabio Paratici dupa meciul cu Porto la Sky TV.