A fost publicat clasamentul in care Messi il FACE PRAF pe Ronaldo! Starul lui Juventus nu prinde nici top 15! Pe ce loc sunt Lewandowski si Ibrahimovic

A fost publicat clasamentul jucatorilor cu cele mai multe trofee 'Omul Meciului' adjudecate in acest sezon.

Potrivit SportBible, Cristiano Ronaldo este lasat mult in urma de marele rival, Lionel Messi. Starul lui Juventus nu prinde nici macar top 15, avand doar 5 premii 'Man of The Match' adjudecate in acest sezon.

Ronaldo este pe locul 18, la egalitate cu jucatori precum Angel Di Maria, Sadio Mane sau Bruno Fernandes.

La polul opus, Messi este liderul acestui top, cu 16 premii adjudecate in aceasta stagiune. Pe locul 2 al clasamentului se afla Harry Kane, cu 10 trofee, iar Gerard Moreno completeaza podiumul, cu 9 premii.

Clasamentul a fost realizat doar printre jucatorii din cele mai importante 5 campionate din Europa.

Top 10 fotbalisti cu cele mai multe trofee 'Omul Meciului' in sezonul 2020/21:

1. Lionel Messi (Barcelona) - 16 premii

2. Harry Kane (Tottenham) - 10 premii

3. Gerard Moreno (Villarreal) - 9 premii

4. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) - 8 premii

5. Lorenzo Insigne (Napoli) - 8 premii

6. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) - 7 premii

7. Rodrigo de Paul (Udinese) - 7 premii

8. Andy Delort (Montpellier) - 6 premii

9. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 6 premii

10. Karim Benzema (Real Madrid) - 6 premii