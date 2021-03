Decizia SOC a lui Juventus care il are pe Ronaldo in prim-plan! "Nu este o prioritate pentru noi in momentul de fata"

Juventus a fost eliminata din Champions League de Porto, chiar daca s-au impus in prelungiri, scor 3-2.

Situatia lui Cristiano Ronaldo la Juventus nu este cea mai stralucita, mai ales dupa ce echipa nu a reusit sa se califice mai departe in fazele eliminatorii ale Champions League. Adus in vara lui 2018 de la Real Madrid, portughezul castigase de trei ori la rand competitia suprema a cluburilor, insa performantele de la Juventus nu au fost cele asteptate.

Echipa nu a trecut de sferturi dupa aducerea lui Ronaldo, iar asta este considerat un esec atat de conducatorii clubului italian, cat si de fani, fiindca atacantul este considerat cel mai bun jucatori din istoria competitiei si omul care aducea o garantie a succesului Liga Campionilor.

Conform celor de la Mundo Deportivo, reinnoirea contractului pentru jucatorul portughez nu este o prioritate a clublui, dupa a spus-o chiar directorul sportiv, Fabio Paratici.

"Mai are un an de contract, avem timp sa vorbim cu el. Nu este pe ordinea de zi", i-a spus Paratici lui Alessandro Del Piero intr-o emisiune sportiva.

Fostul mare atacant italian a plus si l-a intrebat pe directorul sportiv daca i-ar vedea pe Messi si Ronaldo jucand vreodata impreuna. "Este intotdeauna usor pentru jucatorii buni sa joace impreuna, dar in acest moment fotbalul are alte consideratii", a raspuns Paratici.