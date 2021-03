Se pregateste REVOLUTIA la Juventus dupa ELIMINAREA din Champions League! Ce se intampla cu Ronaldo. Anuntul MOMENTULUI

Campioana Italiei iese in optimile Champions League pentru al doilea an consecutiv, iar dezamagirea la echipa lui Pirlo este din ce in ce mai mare.

Cristiano Ronaldo a fost acuzat pentru meciul retur cu Porto, cand a gafat decisiv la golul care le asigura calificarea portughezilor in sferturi. Superstarul lui Juve a avut o prestatie slaba intreg meciul, singura realizare fiind pasa de gol pentru Chiesa, iar Gazzetta dello Sport l-a notat cu 4.5, cea mai mica nota din meci.

Adus ca o garantie pentru castigarea Champions League, Ronaldo nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor in cei trei ani petrecuti in Italia.

Astfel, jurnalistul italian Fabrizio Romano anunta revolutia la campioana en-titre din Serie A. Conform acestuia, oficialii italieni pregatesc o reconstructie la echipa, iar nume precum McKennie, Chiesa, de Ligt si Szczesny fac parte din proiect.

Cu toate astea, conducerea lui Juve intentioneaza sa discute cu Ronaldo despre viitorul sau, contractul sau expira in 2022, dupa ce mai multe nume importante din istoria lui Juventus au criticat transferul sau si banii cheltuiti pe el.

Mai mult, sursa citata anunta ca Ramsey ar putea pleca de la club, in timp ce Pirlo si-a anuntat deja intentiile de a ramane.

Juventus are planning to re-build the team. McKennie, Chiesa, de Ligt, Szczesny will be part of the project. There will be a discussion with Cristiano Ronaldo on his future [contract expiring in 2022]. Ramsey could leave the club. Pirlo already announced he’s staying. ⚪️⚫️ #Juve