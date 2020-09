Presiune imensa pentru CFR Cluj! Meciul cu KuPS e unul de 560.000 de euro sau de peste 10 milioane de euro

Cu banii castigati in urma calificarii in grupele Europa League, CFR Cluj isi poate acoperi integral cheltuielile din acest sezon.

CFR CLuj va juca pe teren propriu, pe 1 octombrie, contra lui KuPS Kuopio, campioana Finlandei, in play-off-ul Europa League. Miza financiara a acestei partide pentru echipa lui Dan Petrescu este imensa. Daca se califica in grupele Europa League, clubul ardelean va fi sigur de primirea sumei de 6.5-7.5 milioane de euro, la care se pot adauga pana la 3.42 milioane de euro pentru victoriile din grupa (plus banii din impartirea sumelor nedistribuite in cazul egalurilor), dar si un bonus de calificare in faza urmatoare a competitiei, 1 milion de euro sau 500.000 de euro, pentru primele doua locuri.

In cazul unui esec in fata celor de la KuPS, clujenii vor primi doar 300.000 de euro, bani proveniti din taxele de solidaritate care se impart echipelor eliminate in preliminarii Europa League, plus alte 260.000 de euro destinate campioanelor nationale eliminate in preliminarii. In ultimul bilant depus la Ministerul de Finante, adica cel pe anul fiscal 2019, campioana Romaniei figura cu datorii de 22.6 milioane de euro, asa ca banii de la UEFA ar fi bineveniti. In acest sezon, cluburile participante in Europa League vor imparti suma de 560 de milioane de euro.

PREMII PENTRU PARTICIPAREA IN EUROPA LEAGUE:

Suma initiala - 2.920.000 euro

Market pool - CFR Cluj este singura reprezentanta a Romaniei in play-off, asa ca va primi intreaga suma de la aceasta categorie, adica 3.020.000 de euro

Plata coeficientului - cel mai probabil, CFR Cluj va face parte din urna a 4-a valorica, urmand sa incaseze, in functie de coeficientul celorlalte echipe calificate, intre 857.160 euro si 71.430 euro / daca, prin jocul rezultatelor, ajunge in urna a treia valorica, clujenii pot primi pot primi 1-1.5 milioane de euro

Fiecare victorie in grupa - 570.000 euro

Fiecare egal in grupa - 190.000 euro

Redistribuire - cei 190.000 de euro ramasi nedistribuiti la fiecare remiza din grupa se impart intre echipele, in functie de numarul victoriilor

Castigarea grupei - pentru obtinere primului loc in faza grupelor se primeste un bonus de 1.000.000 de euro

Ocuparea locului secund - ocupantele locurilor secunde din grupe primesc un bonus de 500.000 de euro

Eliminare in turul secund al preliminariilor Champions League - 380.000 euro

Bonus pentru campioana eliminata - 260.000 de euro, suma primita de fiecare campioana nationala care nu atinge grupele Europa League