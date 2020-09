Anamaria Prodan a dat startul REVOLUTIEI la Hermannstadt! Mai multe plecari decat sosiri la Sibiu! Cine sunt jucatorii pusi pe liber dupa esecul cu CFR Cluj

FC Hermannstadt a pierdut meciul cu CFR Cluj cu scorul de 1-0.

Imediat dupa esecul din weekend, oficialii sibienilor au luat primele masuri. Trei dintre jucatori au fost dati afara de la echipa dupa ce nu au convins staff-ul tehnic.

Potrivit GSP, antrenorul Ruben Albes i-a anuntat astazi pe mijlocasii Petrisor Petresc si Lucian Dumitriu si pe atacantul Adrian Balan ca nu mai fac parte din planurile sale.

In total, 11 fotbalisti au fost pusi pe liber de oficialii lui FC Hermannstadt in aceasta vara, iar numarul ar putea creste. Yazalde isi negociaza in prezent contractul, iar Rimane vrea sa plece desi mai are un an de contract, astfel ca situatia acestora este incerta in momentul de fata.

In ceea ce priveste transferurile facute in aceasta vara, sibienii au adus 10 jucatori. Singurul fotbalist care le mai trebuie este un portar, pentru a reface lotul de trei, "saracit" dupa plecarea lui Novo.