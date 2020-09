CFR Cluj sta cu ochii pe GRUPELE Europa League. Ce MINUNI trebuie sa se intample pentru a intra in URNA A TREIA. Ar scapa de AC Milan, Leicester sau Sociedad

Echipa lui Dan Petrescu e foarte aproape de calificarea in grupele Europa League, unde in acest moment ar fi in ultima urna valorica la tragerea la sorti.

Meciul de pe teren propriu cu finalndezii de la KuPS Kuopio din play-off-ul Europa League pare o formalitate pentru CFR, campioana Romaniei putand arunca un ochi si asupra echipelor cu care s-ar putea intalni in faza grupelor.

Ca de obicei, tragerea la sorti va fi una extrem de importanta, la fel ca si urna valorica din care va face parte CFR Cluj. Deocamdata, pana la disputarea meciurilor din play-off, coeficientul european al ardelenilor ii trimite in urna a 4-a, ultima, caz in care misiunea se complica, tinand cont de posbilele adversare din urna a 3-a (AC Milan, Leicester City, Real Sociedad, Feyenoord sunt doar cateva dintre ele).

Totusi, CFR are sanse teoretice sa urce in urna a 3-a in urma unor surprize in play-off. Mai exact, reprezentanta are nevoie ca cel putin doua echipe din fata sa in ierahia coeficientilor sa se impiedice in ultimul tur preliminar de adversare mai slab cotate. Formatiile in cauza ar fi urmatoarele: Tottenham, FC Basel, FC Copenhaga, Celtic, Dinamo Zagreb, Apoel Nicosia, Ludogoret, Young Boys, Steaua Rosie, Standard Liege sau AC Milan, a caror adversare sunt precizate in tabelul de mai jos.

De asemenea, CFR se roaga ca Molde si Olympiacos (cu coeficient mai bun decat clujenii) sa se califice in grupele Champions League, iar Ferencvaros si Omonia Nicosia sa fie cele directionate in Europa League.

URNA 1

Arsenal

Tottenham* (cu Maccabi Haifa)

AS Roma

Napoli

Benfica

Leverkusen

FC Basel* (cu TSKA Sofia)

Villarreal

Sporting Lisabona sau LASK Linz

TSKA Moscova

FC Copenhaga* (cu Rijeka)

Sporting Braga

URNA 2

Gent sau Dinamo Kiev

PSV Eindhoven sau cu Rosenborg

Wolfsburg sau AEK Atena

Celtic* (cu Sarajevo)

Viktoria Plzen sau Hapoel Beer Sheva

Dinamo Zagreb* (cu Flora)

Sparta Praga

APOEL Nicosia* (cu Slovan Liberec)

Ludogoret* (cu Dynamo Brest)

Young Boys* (cu Tirana)

Galatasaray sau Glasgow Rangers

Steaua Rosie* (cu Ararat)

URNA 3

Malmo sau Granada

Rapid Viena

Leicester City

Qarabag sau Legia

PAOK Salonic sau Krasnodar

Standard Liege* (cu Fehervar)

Real Sociedad

AC Milan* (cu Rio Ave)

AZ Alkmaar

Feyenoord

Maccabi Tel-Aviv sau Salzburg

Slavia Praga sau Midtjylland