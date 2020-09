Revin problemele la CFR Cluj?! Clubului i se cere in INSTANTA intrarea in faliment! Care sunt motivele scandalului

CFR Cluj are din nou probleme cu fostul sponsor tehnic.

Seful sponsorului Joma din Romania, Teodor Luca, a solicitat intrarea in faliment a CFR-ului in urma nerespectarii promisiunilor dintr-un contract semnat de ambele parti in 2017.

Acum 3 ani, Joma a renuntat la suma de 500.000 de euro cu conditia unor noi intelegeri. Promisiunea nu a fost respectata de CFR Cluj, iar din 2019 acestia nu au mai trimis niciun ban. Prin urmare, Joma a decis sa trimita o solicitatre in instanta pe numele clubului din Gruia. CFR Cluj nu a reziliat contractul cu acestia, desi intre timp au semnat o noua intelegere cu un alt sponsor tehnic.

"Este adevarat ca am solicitat in instanta falimentul lui CFR Cluj, pentru nerespectarea prevederilor contractului semnat in luna mai 2017, pentru o perioada de patru plus patru ani. Este adevarat ca azi a fost termen la Tribunalul specializat Cluj, dar judecarea cauzei s-a amanat datorita faptului ca avocatii au solicitat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, stramutarea cauzei la alta instanta competenta. Dezamagirea este ca am constatat inca o data că cei de la CFR Cluj nu-si respecta promisiunile. Daca-si respectau, nu ajungeam in aceasta situatie.

In mai 2017, in urma promisiunilor facute de proprietarul clubului, eu am semnat documentele prin care renuntam la procesul prin care solicitam celor de la CFR Cluj peste 500.000 de euro, ca daune contractuale, in urma contractului din perioada 2010-2016. Eu am crezut in promisiunile celor de acolo, doar ca sa poata iesi din insolventa si sa nu fie compromisa investitia de peste 5,5 milioane de euro, prin plata datoriilor de atunci.

Am introdus cerere de faliment si solicitam sumele datorate, penalitatile de intarziere si clauzele de reziliere unilaterale, in valoare de peste 370.000 de euro, la care se vor adauga sume de aceeasi valoare cu daune interese, conform clauzelor prezentului contract", a declarat Teodor Luca pentru GSP.