CFR Cluj, la un pas de grupele Europa League! Cine sunt finlandezii pe care ii vor infrunta in playoff! Cifrele duelului in care campionii Romaniei sunt FAVORITI!

CFR Cluj s-a calificat in playoff-ul Europa League, dupa ce a trecut cu 1-0 de Djurgardens.

Pentru un loc in grupele competitiei, campionii Romaniei se vor lupta cu finlandezii de la Kuopion, care i-au invins pe cei de la FK Suduva (Lituania), scor 2-0.

CFR Cluj este favorita, dominandu-si adversara la toate capitolele.

Valoarea de piata a echipei lui Dan Petrescu este de 24,05 milioane de euro, in timp ce finlandezii valoreaza doar 4,23 de milioane de euro.

Cei mai bine cotati jucatori din tabara clujenilor sunt Billel Omrani (2,8 milioane de euro) si Cristi Manea (2,7 milioane de euro).

De cealalta parte, cel mai valoros fotbalist de la Kuopion este atacantul Rangel, cotat la 400.000 de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.

Din punct de vedere al varstei jucatorilor, CFR Cluj are un lot mai experimentat. Echipa lui Dan Petrescu are o medie de varsta de 28,3 ani, in timp ce finlandezii au o medie de 24,4 ani.

Duelul din playoff-ul Europa League va avea loc pe terenul celor de la CFR Cluj, pe 1 octombrie.