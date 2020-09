A apus perioada de glorie la CFR Cluj? "Nu mai este aceeasi echipa!" Dan Petrescu, avertizat dupa meciul cu Hermannstadt: "Mi-ar parea rau sa se intample asta"

Din articol CFR Cluj va intalni campioana Suediei in turul 3 preliminar al Europa League

CFR Cluj s-a impus greu in fata lui Hermannstadt, scor 1-0, multumita golului marcat de Vinicius in minutul 66.

CFR Cluj a reusit o victorie la limita in Liga 1 si echipa lui Dan Petrescu le-a egalat pe Botosani si Voluntari in fruntea clasamentului din Liga 1.

Vinicius a marcat singurul gol al partidei, cu capul, dupa un corner executat de Alexandru Paun.

Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, se teme pentru calificarea CFR-ului in Europa League:

"Vorbim sub efectul acestui joc pana la urma. Eu zic ca CFR nu arata la fel de bine ca inainte. Am emotii pentru calificare. Mi-ar parea rau ca in Suedia, pe un teren sintetic, sa aiba probleme, mai ales ca vorbim de o echipa imprevizibila. CFR nu mai este aceeasi echipa din anii trecuti. Azi au marcat dupa un marcaj slab, in Suedia nu cred ca vor avea astfel de marcaj. Pentru fotbalul romanesc ar fi pacat, indiferent ca vorbim de CFR, FCSB sau Botosani sa nu se califice", a spus Cristi Balaj, fost arbitru si actual presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping, pentru Telekom Sport.

CFR Cluj va intalni campioana Suediei in turul 3 preliminar al Europa League

Dan Petrescu nu a ezitat sa-si exprime nemultumirea fata de adversarul care i-a fost extras din urna pentru turul 3 al Europa League. CFR Cluj va merge in deplasare la Djugardens, campioana Suediei.

"Acum, vom juca in deplasare, pe sintetic. Nu-mi revin din soc. As fi preferat sa joc acasa cu Tottenham. Maine as face schimb cu Botosani. Era mai frumos. Daca aveam orice adversar in afara de Djurgardens, am fi fost favoriti. Acum, e 50% - 50%. Dar, fiind doar un meci, care se joaca la ei acasa, pe sintetic, au mai multe sanse decat noi", spunea Dan Petrescu dupa tragerea la sorti.