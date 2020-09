EXCLUSIV | Vin intaririle pentru Dan Petrescu? CFR Cluj il vrea pe capitanul unei rivale din Liga 1

Unul dintre cei mai apreciati fundasi centrali din Liga 1 poate ajunge in Gruia.

In ultima perioada, CFR Cluj s-a despartit de fundasii centrali Kevin Boli, vandut la Samsunspor, in liga secunda din Turcia, pentru 700.000 de euro, si de Alexandru Pascanu, imprumutat la Ponferradina, in Segunda Division. Echipa lui Dan Petrescu a ramas cu doar patru fundasi centrali, Paolo Vinicius, Mike Cestor, Andrei Burca si Denis Ciobotariu, dar ultimul este dorit sub forma de imprumut de Dinamo, Chindia si FC Voluntari si ar putea fi tremis sa prinda meciuri in picioare. ”Avem nevoie de jucatori!", a cerut disperat antrenorul Dan Petrescu, in aceasta vara, inaintea inceperii preliminariilor cupelor europene si a competitiilor interne.

Conducerea clujenilor a pus ochii pe capitanul lui Sepsi Sf. Gheorghe, Rachid Bouhenna. Nascut in nordul Frantei din parinti algerieni, el a evoluat pentru nationala U23 a tarii africane, dar detine si cetatenia franceza. Bouhenna are 29 de ani, poate evolua ca fundas central, inchizator si fundas dreapta, o polivalenta pe placul lui Petrescu, si este evaluat la 400.000 de euro. Fotbalistul s-a format la academia lui Sedan si a evoluat, de-a lungul carierei, la Doncaster Rovers, RE Bertrix, Compiegne, CS Constantine, MC Alger si Dundee United.

In ultimele doua sezoane, el a fost om de baza la Sepsi, bifand 35 de meciuri si doua goluri, terminand pe locul al treilea in play-out si jucand finala Cupei Romaniei, in ultima stagiune. Inalt (192cm) si puternic, cu un bun joc de cap si excelent la deposedare, Bouhenna a impresionat in tricoul lui Sepsi prin calmul aratat cand este in posesia mingii, pasele eficente si iesirile din aparare. Transferul ar putea fi facilitat si de relatia excelenta dintre CFR Cluj si Sepsi. De la Cluj la Sf. Gheorghe au fost imprumutati, in ultimii doi ani, Catalin Golofca, Jesus Fernandez, Gabriel Dodoi si Bryan Nouvier. Sepsi ii mai are in lot pe fundasii centrali Bogdan Mitrea si Razvan Tincu.