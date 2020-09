CFR Cluj - Hermannstadt, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Prima infruntare directa intre Dan Petrescu si Ruben Albes

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj va juca pe teren propriu impotriva lui Hermannstadt, intr-un meci din etapa a 3-a a Ligii 1. Dan Petrescu a obtinut 4 puncte din primele doua etape. Feroviarii au castigat in fata Clinceniului cu 2-1 si au remizat cu Sepsi, scor 0-0.

Echipa lui Ruben Albes are 2 puncte din tot atatea meciuri jucate. Sibienii au facut egal cu Dinamo in prima etapa, scor 1-1 si 2-2 cu Academica clinceni in etapa trecuta.

Antrenorul spaniol nu se va putea baza in meciul din aceasta seara pe noi venitii: Stanley Elbers, David Mayoral, Bright Addae si Goran Karanovic. La Hermannstadt vor reveni in acest meci dupa accidentare Ousmane Viera si aparatorul stanga Raul Oprut, cel care a a evoluat toate cele 90 de minute in ultimul meci al nationalei U21, catigat cu tricolori cu 3-0 in fata Maltei.

Inaintea acestui meci CFR se afla pe locul 6 in clasament, iar Hermannstadt pe 10.