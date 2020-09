FCSB nu mai e MANDRIA Romaniei! CFR Cluj s-a apropiat PERICULOS de mult in clasamentul coeficientilor UEFA. Victoria cu finlandezii e CRUCIALA

Dupa o noua eliminare prematura in Europa, FCSB va fi depasita in curand de CFR Cluj in ierarhia continentala pe ultimii 5 ani.

Daca CFR Cluj va trece de KuPS Kuopio si va juca din nou in faza grupelor Europa League, vom asista la un moment istoric. De la infiintarea actualului sistem cu coeficienti pe baza rezultatelor din cupele europene, FCSB (sau vechea Steaua) a fost mereu prima echipa romaneasca, foarte multa vreme chiar in Top 50.

Tabloul e pe cale sa se schimbe in cazul in care CFR Cluj va mai strange doua victorii, incepand cu meciul aparent lejer din play-off-ul Europa League, contra campioanei Finlandei.

In prezent, in clasamentul cluburilor, FCSB are un avantaj considerabil fata de CFR (locul 64, comparativ cu 95), dar predictia pentru startul viitorului sezon va intoarce roata. Deocamdata, deja eliminata din Europa, FCSB e pe locul 65, iar CFR e foarte aproape, pe pozitia 71, pe care o poate imbunatati in meciurile care urmeaza. In coeficienti, diferenta e una minima, de 1,5 puncte, pe care echipa lui Dan Petrescu o poate recupera cu un succes in partida cu nordicii.