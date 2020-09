Kepa are zilele numarate dupa o noua GAFA uriasa! Chelsea i-a adus deja un inlocuitor care a jucat contra lui CFR Cluj 

Chelsea a pierdut cu 2-0 acasa impotriva lui Liverpool.

In ciuda faptului ca Kepa Arrizabalaga a fost cel mai scump portar transferat vreodata, acesta a avut un prim sezon sub asteptari la Chelsea. Londonezii s-au aratat dispusi sa-i mai acorde in continuare sanse doar ca spaniolul a continuat sa greseasca. Daca in prima etapa cu Brighton acesta a gresit la singurul gol marcat de adversari, de data aceasta Kepa a avut o greseala decisiva la infrangerea lui Chelsea.

"Treaba mea este de a-i oferi lui Kepa incredere de sine. A fost o greseala clara si el a acceptat asta. Daca nu ar fi gresit, iar noi am fi inscris acel penalty, treaba ar fi putut fii alta. Trebuie sa muncim in continuare. Kepa trebuie sa munceasca in continuare, iar noi trebuie sa fim alaturi de el si sa-l incurajam", a declarat Frank Lampard dupa meciul cu Liverpool.

Chelsea s-ar fi inteles deja cu Rennes pentru transferul lui Edouard Mendy. Portarul va fi adus pentru 24 de milioane de euro, iar mutarea este confirmata chiar si de managerul echipei franceze, acesta declarand pentru Telefoot: "Mendy ne va parasi sigur pentru a merge la Chelsea".

VIDEO cu eroarea comisa de Kepa in meciul cu Liverpool:

