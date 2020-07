EXCLUSIV | Dumitru Dragomir ii da o veste teribila lui Dinamo! Ce spune fostul sef LPF despre sansele ca FCSB sa piarda la MASA VERDE 

Dinamo a contestat calificarea FCSB in finala Cupei Romaniei, dar Dumitru Dragomir spune ca are sanse minime de castig.

Dinamo a depus memoriu la FRF impotriva FCSB-ului, dupa ce echipa lui Gigi Becali l-a folosit pe Andrei Vlad in turul din Stefan cel Mare, castigat de ros-albastri cu 3-0. "Cainii" au pierdut si returul cu 0-1, asa ca aceasta contestatie a ramas ultima reduta in salvarea unui sezon istoric de slab, in care echipa a inceput ca o candidata la titlul de campioana si se afla acum pe loc retrogradabil, fara vreo alta sansa de calificare in editia viitoare a cupelor europene. Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF si vicepresedinte al FRF, spune ca gestul disperat al conducerii dinamoviste nu are nici o sansa de reusita.

“Dupa parerea mea si din punct de vedere regulamentar, nu se va schimba nimic, adica FCSB va juca finala Cupei Romaniei. Dinamo nu are nicio sansa. Se bat cap in cap ROAF-ul (n.r. - Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice) si Regulamentul Disciplinar si prevaleaza ultimul. Astea erau greseli de echipe de juniori, de Liga a 5-a, nu fac Argaseala si ceilalti profesionisti de la FCSB erori atat de grave. In plus, se stie ca a existat o problema cu termenul cand a fost depusa plangerea. Rezultatul a fost clar pe teren, FCSB a invins cu 4-0 la general, Comisia va judeca si in functie de ce s-a intamplat pe teren. De fapt, cred ca va judeca ce s-a intamplat pe teren mai mult”, a declarat Dragomir pentru Sport.ro.