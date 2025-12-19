Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. FC Botoșani - CFR Cluj va avea loc pe Stadionul Municipal din Botoșani.



Sebastian Colțescu va arbitra partida. El va fi ajutat de tușierii Sebastian Gheorghe și Mircea Grigoriu. La VAR au fost delegați Ionuț Coza și Radu Ghinguleac. Gabriel Mihuleac va fi arbitrul de rezervă, în timp ce Liviu Ciubotariu va fi observatorul arbitrilor.



FC Botoșani - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:00 | Începe ultima etapă din acest an!



În clasament, FC Botoșani ocupă locul 3 cu 38 de puncte. După 20 de etape, formația dirijată de Leo Grozavu a bifat 10 victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și două înfrângeri.



De cealaltă parte, CFR Cluj se situează pe locul 11 cu 23 de puncte. Trupa lui Daniel Pancu a înregistrat cinci victorii până acum, opt remize, dar și șapte eșecuri.



Cum arată clasamentul Superligii României

