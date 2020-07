Pleaca Mihalcea de la Dinamo? Antrenorul a vorbit si despre situatia din Cupa Romaniei: "Da, am fost informat ca vom face contestatie"

Adrian Mihalcea a confirmat ca oamenii din conducerea clubului i-au transmis ca partida tur cu FCSB o sa fie decisa la comisii.

Mihalcea a fost furios dupa remixa cu Poli Iasi de pe teren propriu si a vorbit in mod deschisd espre posibilitatea de a pleca de la echipa. Antrenorul si-a atacat in termeni duri jucatorii, dar nu s-a aratat dispus sa renunte la postul din "Groapa".

"Nu iau in calcul sa renunt, voi pleca doar daca va dori conducerea. Din partea mea nu se pune problema si cred ca nici din partea conducerii. E un joc care nu ne ofera deloc liniste. Un 1-1 venit pe fondul unui joc bun al nostru ar fi fost altceva. Nu am cosmaruri legate de retrogradare, dar am foarte multe probleme pe care mi le pun", a spus Mihalcea dupa meciul cu Poli Iasi.

Tehnicianul dinamovist a comentat si situatia din Cupa Romaniei, acolo unde Dinamo inca pastreaza sperante ca va ajunge sa dispute finala in urma unei contestatii pe care a facut-o la adresa dreptului de joc al lui Andrei Vlad in meciul tur dintre echipa alb-rosie si FCSB, castigata de oamenii lui Vintila cu 3-0 chiar in Stefan cel Mare.

"Da, am fost informat inainte de meciul cu FCSB ca vom contesta mansa tur si trebuie doar sa nu pierdem cu 3-0 in retur. Apelul se va judeca, dar nu ma intereseaza ce se intampla. N-am transmis jucatorilor ca nu trebuie sa pierdem. Le-am zis ca exista o posibilitate legata de primul meci, unde a aparut o problema, dar ca trebuie sa castigam returul. Nici nu puteam mai mult, ca am folosit o echipa fara 5-6 jucatori. Pentru noi e grav ce se intampla in campionat", a adaugat antrenorul lui Dinamo.

Dinamo a depus contestatie cu privire la meciul din Cupa, iar aceasta se afla pe masa Comisiei de Disciplina a FRF si va fi judecata in data de 15 iulie.