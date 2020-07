"Dinamo isi merita soarta!" Ionut Chirila a comentat situatia in care se afla "cainii rosii"! Pe cine a laudat antrenorul 

Ionut Chirila a vorbit despre situatia in care se afla in prezent Dinamo, echipa care se afla in pericol de a retrograda.

Antrenorul a comentat strategia conducatorilor lui Dinamo, atragand atentia ca totul are la baza un management gresit.

"Dinamo isi merita soarta! De 8 ani de zile, acolo se numesc niste oameni nu pe criterii de competenta, ci pe alte interese. Dovada este ca se vorbeste de 8 ani de zile de «New Dinamo», dar echipa e cu un pas intr-un faliment fotbalistic si financiar.

E totul in ceata acolo, am impresia ca oamenii sunt masochisti. Nu trebuie sa te pricepi la fotbal ca sa vezi ca lucrurile au degenerat. La Dinamo nu se aduc jucatori in baza unei filosofii castigatoare. Acolo este un management tehnic total gresit", a declarat Ionut Chirila, pentru GSP.

Acesta a vorbit si despre cativa dintre jucatori care ar putea evolua mult mai bine daca ar fi pregatiti la nivel inalt.

"Dinamo e o echipa cu cativa jucatori interesanti, imi plac toti jucatorii de viteza de acolo. Imi place Sorescu, imi place Neicutescu, imi place Daniel Popa. Imi place si Fabbrini, care, inregimentat in trasee si automatisme de joc, va da cu siguranta mai repede drumul la minge. E acuzat ca tine mingea prea mult, dar face asta si fiindca lipsesc automatismele si jocul colectiv.

Antrenata la un nivel inalt, aceasta echipa a lui Dinamo e la nivel de play-off. Acesti jucatori pot juca mult peste ce joaca acum", a conchis Chirila.