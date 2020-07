Ziua decisiva pentru Mihalcea! Dinamo ii cauta inlocuitor, insa fanii din DDB si conducerea nu se pun de acord! 

Dinamo a obitnut doar o remiza contra celor de la Poli Iasi, iar scaunul lui Mihalcea se clatina.

Dupa egalul cu iesenii lui Mircea Rednic, Adrian Mihalcea si-a criticat aspru jucatorii si a dat vina pe fotbalisti pentru jocul haotic al echipei. Antrenorul lui Dinamo nu vrea sa isi dea demisia si a declarat ca doar conducerea decide daca el va fi schimbat.

Conform informatiilor GSP, Bogdan Balanescu vrea sa il numeasca principal pe Florin Bratu, aflat in prezent la Concordia Chiajna. Bratu a mai antrenat la Dinamo, insa a fost dat afara dupa ce s-a certat cu Dan Nistor, pe atunci capitanul cainilor rosii. Suporterii nu agreeaza aceasta varianta si ii cer directorului general sa plece de la club!

Fanii din DDB vor sa gaseasca o alta solutie si incearca sa convinga alti antrenori, iar la finalul sezonului planuiesc sa preia controlul asupra clubului si sa il numeasca pe Mircea Rednic manager general.

Conducerea dinamovista discuta si cu Florin Stoican si Liviu Ciobotariu, insa o varianta este reprezentata si de numirea lui Ion Marin si Cornel Talnar in rolul de consilieri ai lui Mihalcea.

Dinamovistii considera ca este momentul unui soc la echipa, dupa rezultatele lamentabile inregistrate de la reluarea sezonului, care au dus echipa in zona retrogradarii. O schimbare este dorita si in perspectiva finalei Cupei, pe care alb-rosiii spera sa o joace prin castigarea la comisii a meciului tur din semifinala cu FCSB. Cainii acuza ca Andrei Vlad nu avea drept de joc in partida castigata de rivalii ros-albastrii cu 3-0 chiar in Groapa, iar plangerea lor va fi judecata de Comsia de Disciplina in data de 15 iulie.

Sunt tot mai multe voci care sustin ca dinamovistii vor avea castig de cauza, iar Dan Nistor si Sorin Cartu de la Craiova au confirmat ca au informatii conform carora cazul este cat se poate de serios. Astfel, Dinamo ar putea ajunge sa aiba de jucat si finala Cupei, contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe.