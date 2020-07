Vlad, OUT din poarta FCSB-ului! Gigi Becali i-a gasit inlocuitor in playout si NU e vorba de Piscitelli!

Gigi Becali a pus ochii pe un portar din Liga 1.

Patronul lui FCSB ar vrea sa-l aduca inapoi pe Valentin Cojocaru, goalkeeper care a fost imprumutat de Viitorul la FC Voluntari in acest an.

Fotbalistul a declarat ca s-ar putea intoarce la Constanta, iar Gica Hagi a vorbit despre evolutiile bune pe care le-a avut in ultimele etape.

"El trebuie sa isi faca treaba foarte bine unde e, sa concureze cu toti ceilalti, pentru ca e unul dintre cei mai talentati portari din tara, complet. Am spus-o si cand era la noi. El trebuie sa fie conectat intotdeauna, sa se pregateasca foarte bine, pentru ca e foarte bun ca portar", a marturisit Hagi la finalul meciului dintre Viitorul si Voluntari.

Avand in vedere ca formatia de la Ovidiu are deja 3 portari in lot, n-ar fi exclus ca Valentin Cojocaru sa se intoarca la echipa la care a crescut, cu atat mai mult cu cat oficialii de la FCSB l-au remarcat, iar Gigi Becali este pregatit sa-l transfere.

Goalkeeper-ul in varsta de 24 de ani a adunat 15 prezente in Liga 1 in acest sezon, iar in 7 partide nu a primit gol.

El a mai jucat pentru FCSB in perioada 2011-2016.