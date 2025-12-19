La finalul lunii noiembrie, Daniel Bîrligea s-a confruntat cu o entorsă la gleznă, iar prezența sa în derby-ul cu Rapid era sub semnul întrebării.

Daniel Bîrligea: ”Trebuia să stau între patru și șase săptămâni, dar am revenit mai repede!”

Mihai Stoica a anunțat, însă, cu doar câteva zile în urmă că cel mai probabil fotbalistul va fi apt pentru înfruntarea cu Rapid.

Atacantul a venit și el cu o veste bună pentru suporterii campioanei României. Bîrligea este apt pentru meciul cu Rapid și spune că s-a refăcut aproape în proporție de 100%, mult mai devreme decât anticipau medicii campioanei.

”Mă simt bine. Am încercat să fiu aproape 100% refăcut, mai ales că-mi doresc să joc în acest meci foarte important. Recuperarea a început mai greu, cu o orteză, care nu m-a lăsat să fac activitate deloc, doar să merg.

Au fost niște dureri la început, dar apoi a fost din ce în ce mai bine. După ce am scăpat de vânătăi și umflături, am început cu antrenamentele. Trebuia să stau între patru și șase săptămâni, dar am revenit mai repede.

Nu forțez nimic, mă simt foarte bine. Medicii spun mereu cât e maximul într-o astfel de situație, dar până la urmă fizicul decide”, a spus Bîrligea, pentru Digisport.

Bîrligea a jucat ultima oară împotriva celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1.

Clasamentul din Superliga României

