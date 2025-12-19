Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, a criticat situația Sălii Polivalente din București, la „Poveștile Sport.ro”.

Gabriel Toncean, indignat de situația Sălii Polivalente din București

Toncean a subliniat că este rușinos ca un oraș de anvergură europeană precum Bucureștiul să nu aibă o sală polivalentă la standardele zilelor în care trăim. La polul opus, oficialul a lăudat Clujul pentru BTarena.

„Referitor la Sala Polivalentă pot spune, în ceea ce mă privește și din punctul meu de vedere, că este o rușine ca o capitală europeană să nu aibă o sală de sport nouă sau o sală de sport care cumva să aibă multiple utilități.

Văd la Cluj, unde organizăm destul de des competiții, și văd cât de mult atrage. Nu mă refer doar la evenimente sportive. Ceea ce înseamnă că este un lucru bun.

Toncean: „Întreg sistemul este funcțional în Cluj”

Cei care vin la competițiile și la spectacolele din Cluj ocupă hoteluri. Se cumpără bilete de avion. Merg la restaurante. Cumpără obiecte tradiționale din zona respectivă, deci întreg sistemul este funcțional la Cluj”, a declarat Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, la „Poveștile Sport.ro”.

