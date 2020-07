Barsana, dar nu oita! Mihai Mironica dupa victoria Craiovei cu FCSB: "Vlad, un blestem! Petre, din nou remarcabil prin nimicul pe care-l produce!"

Dan Petrescu a simtit bine atunci cand a rabufnit etapa trecuta, dupa egalul echipei sale cu Astra.

Se cam aseaza lucrurile pentru Craiova si pare ca toate energiile trag in acest sens. E cam ca atunci cand o echipa din Craiova a castigat ultima oara titlul, acum 29 de ani, o editie in care si raul, ramul au tras cu Universitatea, atunci cand societatea, proaspat scapata din comunism, a dorit sa se scuture si in fotbal de dictatura Steaua - Dinamo.

FCSB nu a fost invinsa in aceasta partida de Craiova, ci de arbitrul Birsan. Nu a fost trimis un arbitru de top la un meci atat de important, a fost trimis unul care sa se integreze in acest curent general pro-Craiova. Cele doua lovituri de la 11 metri au fost dictate corect pentru Craiova, dar si FCSB ar fi trebuit sa primeasca doua astfel de sanse. Lovitura lui Bancu la Tanase este cel putin la fel de clara precum cea a lui Popescu la Mihaila care a dus la penaltyul din care s-a deschis scorul. Iar la tragerea de sort asupra lui Man, poate doar daca-l dezbraca Acka pe adversar si-si punea si sortul lui Man pe el, doar atunci se dicta lovitura de la 11 metri.

FCSB a avut din nou maini moarte, spre deosebire de Craiova. Ba chiar aceleasi maini moarte dintotdeauna, Vlad si Petre. Vlad, un blestem pentru FCSB asa cum admite si Gigi Becali pentru ca l-a “furat” chiar de la Craiova. Iar Petre, din nou si din nou remarcabil prin nimicul pe care-l produce in atacul echipei sale.

Craiova are de toate pentru a castiga titlul: echipa, rezerve si astfel de proptele precum cea de azi. Am anticipat bine ca absenta lui Ivan va fi acoperita fara probleme de Barbut. Mihaila este exploziv, un adevarat TGV, iar Kolijc si linia de mijloc sunt superlative in Liga 1. Si peste toate acestea, povestea unica in fotbalul european a lui Cristiano Bergodi, un antrenor care in acelasi sezon pierdea tot cu ultima clasata si castiga tot cu prima din ierarhie. Nu e ea Craiova Maxima, dar e Craiova Renascuta.