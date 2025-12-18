Până în minutul 90+8, formația din Bănie era practic calificată în primăvara europeană, însă golul egalizator marcat de Kutesa și penalty-ul transformat de Jovic le-au adus grecilor calificarea.

Gică Craioveanu a răbufnit: ”Nu mă plâng de arbitraj, nu îmi place să critic, dar azi au întrecut măsura!”

Gică Craioveanu susține că Universitatea Craiova a fost urmărită de ghinion la Atena, contra lui AEK, însă, la fel ca antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, legendarul fotbalist susține că arbitrul georgian a avantajat-o pe AEK Atena.

”A fost totul împotriva Craiovei astăzi, dar așa se scrie istoria, până la urmă, e nedreaptă. La un moment dat chiar nu ințelegeam, au trecut vreo 12 minute, ceva de genul. Trecuse minutul 90+8 în care meciul trebuia să se încheie. A fost neșansă, alegeri greșite. Totul s-a năruit în minutul 65. A fost acea ocazie uriașă a lui El Hamlawi, singur cu portarul”, a spus Gică Craioveanu la Digisport.

Craioveanu spune clar că penalty-ul transformat de Jovic a fost unul corect, însă are mari semne de întrebare în legătură cu numărul minutelor de prelungire. 8 minute e exagerat de mult.

”Penalty a fost clar! Mie mi se pare că depășise timpul regulamentar, eu nu am văzut 8 minute de prelungire în Europa. Nu știu de ce a dat 8 minute, au fost cele două întreruperi când a intervenit medicul. De la golul doi la golul trei au mai trecut vreo 3-4 minute. Eu nu mă plâng de arbitraj, nu îmi place să critic, dar azi au întrecut măsura cu acele opt minute, i-au împins de la spate”, a adăugat Craioveanu.

