Ce va face Riccardo Piscitelli? Portarul vorbeste despre FCSB si plecarea de la Dinamo: "Le-am facut o contraoferta!"

Portarul Riccardo Piscitelli a vorbit despre plecarea din Stefan cel Mare.

Riccardo Piscitelli a decis sa nu mai ramana la Dinamo, dupa ce Ionut Negoita a uitat sa isi plateasca jucatorii, insa lucrurile nu sunt inca rezolvate. Italianul a vorbit pentru www.sport.ro despre motivele care l-au determinat sa plece din Groapa si in ce conditii poate sa se intoarca.

"A fost greu sa rup contractul. A fost prima oara in cariera mea cand n-am fost platit. Am trimis o adresa in decembrie, dar asa a fost mereu cu mine si cu alti jucatori. Romanii au o situatie alternativa de a controla situatia. Eu am facut o alegere de business. In fiata, nu trebuie sa faci numai ce simti, ci trebuie sa urmaresti ce e cel mai bine pentru tine. Dar nu e vorba numai de bani, e vorba de situatia generala, nu stiam ce se va intampla cu clubul, mai ales ca in fiecare zi apare cate ceva nou. E incredibil! Am ajuns intr-un punct in care mi-am zis ca e destul.

Nu ma asteptam sa imi faca o noua oferta, dupa ce le-am zis ca vreau sa plec. Dar am facut si eu o contraoferta si astept sa vad ce se va intampla. Acum vreau sa imi vad familia, pentru ca nu i-am mai vazut de 6 luni. M-as intoarce la Dinamo, ma simt foarte bine aici, am si prieteni. Fabbrini si Montini au incercat in fiecare zi sa ma convinga sa raman, dar decizia o iau in baza a ce consideram eu si familia mea", a spus Piscitelli in exclusivitate pentru www.sport.ro.

Fostul portar dinamovist a discutat si despre situatia actuala a echipei si a comentat posibilitatea retrogradarii.

"Au fost multe probleme, de cand am venit au fost multe intamplari legate de club, cu banii, cu jucatorii, asa ca tot sezonul a fost foarte greu. De cand am intrat in cantonament in mai, s-a discutat prea mult despre bani si nu e bine pentru echipa. Nu e un alibi ca nu am fost platiti, dar linistea ar fi putut face diferenta in situatia asta.

Avem jucatori buni, nici nu jucam contra lui Real Madrid in play-out, deci cred ca e foarte posibil sa nu retrogradam. Nici cu Mourinho antrenor n-ar fi o situatie mai usoara, e vorba aici de un cumul de probleme, nu doar de o persoana", a adaugat italianul.

Piscitelli a vorbit si despre viitorul sau in fotbal si varianta FCSB, dar a comentat si actiunile fanilor dinamovisti, care au ajutat clubul in ultima vreme.

"Nu as merge la FCSB, pentru ca odata ce am reziliat cu Dinamo nu as putea merge la alta echipa din Romania. N-am plecat pentru a schimba clubul, am plecat pentru ca situatia de la Dinamo era foarte grea. Am cateva propuneri din Serie A si Serie B, vreau sa iau o decizie avantajoasa pentru cariera mea. Inca astept sa vad si ce vrea Dinamo sa faca cu mine si o sa vad care-i cea mai buna varianta.

Ce au facut fanii lui Dinamo e ceva ce nu am mai vazut. La inceput, nu am putut sa cred, dar zi de zi am vazut ce fac oamenii si cati bani reusesc sa stranga. Incep sa cred ca daca clubul ia deciziile bune, nu doar ca va putea fi salvat, ci se va si relansa. Am fost socat sa vad ca fanii au venit sa ne sustina, nu sa ne atace, chiar si dupa ce am pierdut meciuri considerate usoare. Nimeni nu a vorbit urat despre noi, mereu ne-au sustinut.

Daca eram in Italia si veneau fanii cum au venit dinamovistii inaintea meciului cu Viitorul, ar fi venit doar ca sa ne atace. In schimb, dinamovistii ne-au sustinut. E incredibil, nu voiam sa plec de la acest club daca nu era situatia asta", a completat portarul in varsta de 26 de ani.