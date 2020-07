Andrei Cristea REVOLTAT dupa golul cu Dinamo! Eroul iesenilor, scandalizat: "Nu mai are ce cauta in fotbalul romanesc!" 

Fostul golgheter de la Dinamo a marcat golul egalizator in derby-ul suferintei.

Dinamo a remizat in fata celor de la Poli Iasi intr-o partida din play-off. 1-1 a fost rezultatul final, iar golurile au fost inscrise de Deian Sorescu, respectiv Andrei Cristea. Ambele reusite au fost marcate din penalty. Andrei Cristea a revenit dupa o etapa in care a trebuit sa stea departe de teren, ca urmare a accidentarii din partida cu Hermannstadt. El a comentat in termeni duri faultul facut de Ousmane Vieira. Fundasul Sibiului a avut o intrare foarte dura, trecuta cu vederea de arbitrul Radu Petrescu.

“E un egal bun pentru noi, ramanem in lupta. Daca pierdeam, sansele se apropiau de zero. Din pacate, suntem intr-o situatie dificila si noi si Dinamo. Am amintiri placute de la Dinamo, am facut performanta si am jucat cu jucatori buni. Sper sa ne salvam si noi si ei, ar fi pacat sa retrogradeze una dintre aceste doua echipe.

A fost un atac brutal al lui Vieira, un jucator care nu stiu ce mai cauta in fotbalul romanesc. Din punctul meu de vedere, el nu ar trebui sa mai joace la acest nivel. Ma bucur ca am reusit sa imi revin”, a spus Cristea dupa remiza din Stefan cel Mare.