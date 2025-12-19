Finanțatorul campioanei României a anunțat deja ”mișcări de trupe” în această perioadă de mercato. Vrea să-și întărească lotul, nemulțumit fiind de prima parte a sezonului.



Andre Duarte (28 de ani), de la Ujpest, a semnat deja cu FCSB și a fost văzut la meciul de la Clinceni cu Unirea Slobozia (0-2). Chiar dacă mutarea s-a lăsat ”cu scandal”, Adrian Mititelu consideră că Becali a dat lovitura.



Adrian Mititelu e convins: ”Este o lovitură pentru FCSB”



Fundașul central a mai jucat în România, la FCU Craiova, iar Mititelu îl cunoaște bine. Este convins că portughezul va aduce un plus în echipa campioană.



"Duarte putea să fie mult mai bine la ora actuală. Dar s-a plimbat pe acolo și pe acolo, nu am înțeles ce s-a întâmplat cu el. A plecat de la noi și, dacă vă uitați pe cifre, cele mai multe meciuri pentru FCU Craiova le-a jucat.



Ca și fotbalist, pentru FCSB este o lovitură. Eu nu cred că și-a pierdut calitățile. Acum este la o vârstă și mai bună, este matur. FCSB cu Andre Duarte va simți o creștere mare din punct de vedere valoric", a spus Mititelu, pentru Digi Sport.



Andre Duarte, primul transfer la FCSB



La începutul lunii, FCSB l-a prezentat oficial pe Andre Duarte, fotbalistul cotat la 800.000 de euro care a fost adus de campioana en-titre de la formația din primul eșalon al Ungariei, Ujpest FC.



”Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare. Fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul, urmând să evolueze cu tricoul numărul 3.



Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a scris FCSB la începutul lunii.

