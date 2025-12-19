În iarna sezonului 2023-2024, Eddy Gnahore (32 de ani) a fost adus la Dinamo pentru a pune umărul la salvarea de la retrogradare. Cu Zeljko Kopic pe bancă, ”roș-albii” au reușit să se mențină în prima ligă, iar mijlocașul francez a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.



Acum, Gnahore va intra, din nou, în ultimele șase luni de contract cu Dinamo, iar Nicolescu a povestit cum a decis să-l transfere în 2024.



Andrei Nicolescu a povestit cum l-a transferat pe Gnahore



Mijlocașul a venit în România cu un CV impresionant, cu meciuri în Serie A, Serie B, Ligue 1 și Ligue 2, iar în 2019 a fost evaluat de site-urile de specialitate la patru milioane de euro.



”În iarna respectivă ne gândeam să aducem jucători, să întărim, fără să fie neapărat pe posturi fixe. Când a apărut Eddy Gnahore pe listă, în jumătate de oră, cred că nici nu am stat jumătate de oră, am zis gata, nu mai stăm la discuție, îl luăm.



Deci, dacă apar oportunități de genul acesta, nu mai contează posturile prioritare”, a spus Nicolescu, la Radio Dinamo1948.



Cu 38 de puncte, Dinamo este la egalitate cu FC Botoșani și se poate lăuda cu al doilea cel mai bun atac din Superligă, cu 32 de goluri marcate, dar și cu a doua cea mai bună apărare, cu doar 16 goluri încasate. Prima este Botoșani, care a primit doar 14 goluri.



Florin Matache: ”Cred că Dinamo se va bate la titlu”



„Cred că fiecare are o parte din evoluția asta bună a lui Dinamo acum. Au format un grup, au păstrat antrenorul, au adus niște jucători de valoare care s-au integrat farte bine în echipă.



Jucătorii au dat randament. Cred că se vor bate la titlu anul ăsta până la final”, a spus Florin Matache, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

