Vintila, analiza PROFUNDA asupra situatiei de la FCSB! Il mai lasa Gigi Becali pe banca si la meciul cu CFR? "Nu imi fac probleme!"

FCSB a pierdut cu 2-1 la Craiova, iar Vintila inca nu stie ce ii rezerva viitorul.

Gigi Becali a anuntat ca FCSB va avea un nou antrenor si s-a discutat despre potentiala trecere a lui Mihai Pintilii in rolul de principal, insa fostul capitan al echipei nu are licenta PRO. Dupa infrangerea din Banie, Bogdan Arges Vintila a comentat posibilitatea plecarii de la FCSB:

"Vom vedea ce va hotari conducerea clubului. E o meserie pe care mi-am asumat-o si nu imi fac probleme, indiferent ce se va intampla pe viitor cu mine. Daca nu ai incredere in partida urmatoare, atunci inseamna ca trebuie sa te lasi. Trebuie sa avem incredere si entuziasm tot timpul. Maine e o zi noua, trebuie sa strangem randurile, sa muncim mai mult, sa vedem ce am facut bine si ce am gresit. Si eu ma analizez, imi analizez meciurile si antrenamentele si voi incerca sa trag concluzii si sa invat pentru mai departe", a declarat Vintila la finalul meciului de la Craiova.

Antrenorul FCSB a discutat si despre partida pierduta in fata oltenilor si si-a exprimat dezamagirea fata de ratarile echipei, dar si fata de deciziile arbitrului Barsan.

"Am pierdut un meci pe care nu trebuia sa il pierdem. Consider ca am avut un joc mai consistent, dar am facut niste greseli simple si atunci cand adversarul te bate din doua penalty-uri este foarte greu de vorbit. Am avut si noi penalty si nu am primit. E cu atat mai greu. Sunt suparat ca nu am reusit sa castigam dar, din pacate, asta e fotbalul. Baietii sunt nervosi din cauza manierei de arbitraj, mai ales ca ei simt altfel din teren lucrurile acestea.

Nu fac analiza arbitrajului acum, dar sunt foarte suparat ca nu am reusit sa marcam. Ne cream ocazii si nu reusim sa marcam. Cred ca este vorba de o lipsa de incredere, insa jucatorii mei joaca. Ne cream ocazii, avem calitate, dar nu reusim sa marcam si sa castigam. Avem cele doua victorii cu Dinamo in Cupa, dar nu sunt de ajuns.

Nu ne pica bine aceasta infrangere, dar trebui sa reusim sa strangem randurile. Urmeaza jocul cu CFR si finala Cupei Romaniei. Trebuie sa reusim sa ne regrupam in asa fel incat jocul nostru sa fie mai concludent si cu mai multe goluri, pentru a putea castiga. Trecem prin momente mai putin bune, nu e deloc ce ne asteptam, dar mergem inainte cu incredere. Cu siguranta vom incerca sa castigam cu CFR, vrem sa ne imbunatatim jocul de la meci la meci", a mai spus antrenorul ros-albastrilor.

Vintila a incercat sa ofere o explicatie si pentru schimbarea de la pauza, cand Cristian Dumitru l-a inlocuit pe Adrian Petre:

"L-am introdus pe Dumitru pentru ca are o viteza mai buna decat Petre si am vrut sa surprindem apararea adversa, dar nu ne-a iesit deloc", a concluzionat antrenorul FCSB.