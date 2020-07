Fabulos! Cum arata fotbalul romanesc la precedentul penalty executat de TREI ori! Dinamo era CAMPIOANA, iar FCSB se numea Steaua :) 

In 2007, Bogdan Stelea apara de doua ori un penalty in Unirea Urziceni - Poli Timisoara.

Multe lucruri s-au schimbat in fotbalul romanesc de cand un penalty a fost executat de 3 ori pentru ultima oara, inainte de cel din meciul Petrolul Ploiesti - Rapid, incheiat cu scorul de 0-0. Daca la meciul din play-off-ul ligii secunde Dan Alexa a scapat fara ca echipa sa sa primeasca gol, in 2007 el reusea sa inscrie din a treia incercare a echipei sale. Iata care sunt cele mai tari amintiri din acel sezon!

FCSB se numea Steaua, era antrenata de Lacatus si pierdea dramatic titlul in fata CFR-ului!

Dupa un tur dominat categoric de CFR, cu Ioan Andone pe banca tehnica, returul a fost dificil pentru ardeleni, care s-au vazut aproape prinsi din urma de stelistii lui Lacatus. Ros-albastrii au fost aproape sa castige titlul, insa au fost opriti chiar de rivalii de la Dinamo in penultima etapa, cand “cainii” au invins cu 2-1 in derby-ul din Stefan cel Mare. Tot in acel sezon aveau loc si celebrele episoade "Valiza", "Bricheta" precum si cazul "Romica Bunica", jucatorul care a marcat impotriva echipei lui Gigi Becali in partida cu Gloria Buzau, care era teoretic satelitul ros-albastrilor.

Meme si Dan Petrescu pregateau socul de la Urziceni

Editia 2007-2008 a fost prima in care Unirea Urziceni a inceput sa ridice pretentii in Liga 1. Cu Meme Stoica in rolul de conducator si Dan Petrescu pe banca tehnica, Unirea termina pe locul 5, deasupra celor de la Poli Timisoara. Chiar in partida contra banatenilor a avut loc si evenimentul memorabil care i-a avut drept protagonisti pe Gigel Bucur, Bogdan Stelea si Dan Alexa. La scorul de 4-0 pentru ialomiteni, Timisoara a primit un penalty din partea arbitrului Alexandru Deaconu.

Dupa doua ratari consecutive ale lui Bucur, Dan Alexa si-a asumat responsabilitatea celei de-a treia executii, iar incercarea Chirurgului a fost reusita. Pentru Urziceni jucau pe atunci Arlauskis, Stelea, Galamaz, Bogdan Stancu, Bogdan Mara si Marius Onofras. In urmatoarea editie, 2008-2009, Liga 1 avea sa fie castigata de Unirea Urziceni, spre stupefactia intregii tari.

Dinamo era campioana en-titre si traia drama Lazio!

“Cainii” lui Borcea, Badea si Turcu incepeau sezonul 2007-2008 intr-un mod care a afectat pentru totdeauna istoria ulterioara a clubului. Dinamo era eliminata dramatic de Lazio din Champions League, Mircea Rednic era demis, iar “spartanii” deveneau istorie. Dupa ce pe banca tehnica a fost si Walter Zenga, sezonul a fost incheiat cu Cornel Talnar in rolul de antrenor.

Dinamo a reusit, totusi, sa termine pe 4 si sa se califice in Europa League. La finalul sezonului, antrenor devenea din nou Mircea Rednic. Pentru alb-rosii, jucau, printre altii, Cosmin Moti, Ianis Zicu, Florin Bratu sau Claudiu Niculescu.

Componenta Ligii 1 era cu totul diferita

Doar 5 echipe dintre cele 18 care luau parte la campionatul romanesc din 2007 inca sunt pe prima scena din Romania, insa doar CFR si Dinamo nu au probleme de identitate. FCSB se numea atunci Steaua, Poli Iasi s-a reinfiintat intre timp, iar Universitatea Craiova era detinuta de Adrian Mititelu si termina pe locul 9! Rapid era inca o forta in Liga 1, clasandu-se pe locul 3, la egalitate cu Dinamo si Unirea Urziceni, dar superioara la golaveraj.

Petrolul, in schimb, era in Liga 2 si rata promovarea dupa ce termina pe locul 3 in Seria I.

Echipele de traditie inca respirau si nu exista sistemul cu play-off si play-out

Spre deosebire de componenta actuala a Ligii 1, formata din multe cluburi infiintate mai degraba recent, Liga 1 propunea atunci si variante mai atractive pentru suporteri. Existau pe prima scena Rapid, Poli Timisoara, Otelul Galati, Gloria Bistrita, Farul Constanta Ceahlaul Piatra-Neamt, UTA sau U Cluj. Retrogradau Ceahlaul, Dacia Mioveni, UTA si U Cluj. In mod interesant, Dacia Mioveni si UTA ar putea fi printre promovatele din acest sezon, cele doua cluburi fiind bine pozitionate in play-off-ul ligii secunde.

In 2007-2008, Liga 1 se desfasura conform sistemului clasic. Erau 18 echipe, ultimele 4 retrogradau si primele 6 aveau acces in cupele europene. Campioana se califica direct in grupele UCL, iar locul 7 mergea si el in cupa UEFA Intertoto.